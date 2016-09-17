馬勒卡逐漸遠離 YouBike明6時起恢復營運

我要評比

台北市交通局今晚表示，馬勒卡颱風逐漸遠離，YouBike自明天上午6時起恢復正常營運。

交通局表示，馬勒卡颱風預計於明天清晨解除陸上颱風警報，風雨未對北市造成太大危害，故經評估後YouBike明將恢復正常營運，但為了自身安全，提醒使用者騎車時仍須注意安全，特別是雨後路面濕滑，敬請減速慢行。

相關資訊可洽詢24小時服務電話：1999轉5855 YouBike微笑單車，或(02)8978-5511。

(中時)