南非屠圖大主教 再度入院接受治療

我要評比

南非屠圖大主教（Desmond Tutu）7日在開普敦醫院接受手術，日前出院回家，疑似傷口感染，今天早晨再度入院接受治療。

南非媒體「新聞24」（news24）今天引述屠圖妻子李亞（Leah）的聲明稿表示，屠圖大主教日前出院回家後，發現傷口有感染跡象，今天立即再度入院。

屠圖大主教7日經歷1項外科手術，以便解決過去因為治療前列腺癌所造成的感染。

即將於下個月度過85歲生日的屠圖大主教，是南非聖公會首位非裔大主教。一生致力和平運動，獲獎無數。

1955年屠圖與李亞結婚，婚後育有4名子女。1980年代他開始奔走各方積極推動廢除種族隔離政策。1984年獲得諾貝爾和平獎。

1994年南非取消種族隔離政策，隔年，他開始領導「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission，TRC），藉由實際參與種族隔離時代侵犯人權人士所吐露的真相，帶來種族間的和解，進而給予後代子孫和平。在南非邁向自由民主的進程中，TRC儘管有些瑕疵，但功不可沒。1050917

(中央社)