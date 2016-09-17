國慶文化訪問團 藝饗台灣巡演多倫多
能夠容納千名觀眾的多倫多藝術中心，16日晚間（當地時間）很「台灣」。全場幾乎滿座的僑胞，在感動中重溫了國慶文化訪問團帶來的台灣經典流行歌曲。
由中華民國僑務委員會年年遴選優秀藝文團體組成的「國慶文化訪問團」巡迴公演，一直都是海外僑界引領期盼的年度盛事。
今年的國慶文化訪問團美加地區巡迴訪演陣容堅強，包括知名歌手潘越雲、李明德、「小阿妹」簡語卉、模仿「伍佰」的黃上、盲人歌手蕭湘婷等，外加小丑表演藝術家周子汧充滿創意和逗趣驚喜的演出，讓這場名為「藝饗台灣」節目，毫無冷場。
今年訪團是由前僑委會委員長張富美率團。張富美退休已8年，儘管她年事已高，仍然決定肩負重任，要在短短1個月的時間內，率團巡演美加15個城市。昨晚她在台上致詞時，全場觀眾都為她報以熱烈的歡呼和掌聲。
張富美表示，非常感激僑界長期以來一直都這麼支持政府，讓台灣在國際上有能見度。訪團至今已在加拿大跑了3個城市，受到了極大的歡迎，她代表僑委會委員長吳新興，向大家表達12萬分的謝意和敬意。
國慶文化訪問團美加巡演團是於10日從台灣出發，在多倫多公演前，先走訪了溫哥華和蒙特婁兩個城市。預定在10月12日前結束在美加15個城市的巡迴訪演，返?回台灣。1050917
(中央社)
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