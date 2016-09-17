甩情傷 湯姆希德斯頓將現身艾美獎
第68屆艾美獎頒獎典禮壓軸獎項將由近日新聞鋒頭人物湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任頒獎人，湯姆希德斯頓也因為影集入圍艾美獎，再加上和前女友泰勒斯的新聞炒得沸沸揚揚，有望為收視貢獻一把。尤其這對短命情侶分手理由，疑傳就是因為湯姆積極邀請泰勒斯一起走艾美獎紅毯，讓他此次出席更具話題性，不論事實如何，艾美獎都是湯姆希德斯頓分手後第一次公開亮相的場合。
另外，出席的頒獎嘉賓還包括日前來台拍攝的FOX影集《菜鳥新移民》男女主角朴藍道、吳恬敏、FOX影集《嘻哈世家》泰拉姬韓森(Taraji P. Henson)、Star World人氣影集《醜聞風暴》女主角凱莉華盛頓(Kerry Washington)以及飾演總統的托尼·戈德溫(Tony Goldwyn)。Star World將於台灣時間9日上午8點全程LIVE直播，當天晚上9點重播，23日週五晚上10點將有中文字幕重播。
(中時)
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