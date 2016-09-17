百歲象龜性慾強 擁八百隻後代

1隻名叫狄艾戈（Diego）的百歲加拉巴戈斯（Galapagos）巨型象龜，當上了約800隻後代的爸爸，狄艾戈大概想不到，自己「性」致勃勃，讓牠們這個物種免於淪為絕種行列。

哈芬登郵報（The Huffington Post）引述法新社報導，狄艾戈是稀有的南美象龜屬中的一種陸龜，這種龜只生於加拉巴戈斯群島中的埃斯帕諾拉（Espanola）島。

加拉巴戈斯國家公園的陸龜專家塔比亞（Washington Tapia）表示，島上一度曾有約5000隻這種陸龜，後來卻瀕臨絕種。一開始是人類把牠們當食物來源，後來包括老鼠、豬隻與犬隻也會捕食幼龜，而山羊與猴子則破壞這些龜的棲息地。

據加拉巴戈斯的保育單位表示，到了1970年代，埃島上只有2隻雄龜與12隻雌龜。1976年，狄艾戈是聖地牙哥動物園的展示動物，動物園裡的專家才意識到牠是全球僅存的幾隻該種陸龜之一，於是將牠帶回島上，看看會否出現奇蹟。

沒想到40年後，這種龜類再度於埃島上興旺，現在島上有超過2000隻這種陸龜，當中40%是狄艾戈的後代。塔比亞說：「牠真是隻充滿男性雄風的種馬。」1050917

(中央社)