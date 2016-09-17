大陸漂來海量保麗龍 金門海灘毀了

大陸養殖保麗龍漂到金門，造成嚴重海灘汙染。（李金生攝）

大陸保麗龍垃圾上岸，金門浯江溪口美景不再。（李金生攝）

遍布海灘的保麗龍垃圾，目前缺乏人力、機具清理。（李金生攝）

莫蘭蒂颱風狂掃金門，南海岸吹來大陸4萬噸級貨輪，艙底破損漏油造成海域汙染，北海岸也颳來數以萬計的養殖保麗龍球，當地民眾抱怨禍不單行，縣環保局更是十分頭痛，只能等救災告一段落後，再發動鄉親協助各鄉鎮公所淨灘。

莫蘭蒂颱風的17級強風，將停泊在廈門港外的4萬噸級「港泰台州」貨輪吹到金門古崗岸邊，因船底破損出現溢油汙染情形，已讓環保局一個頭兩個大，今天北海岸又出現大批的保麗龍球，有的完整無缺，有的則破損不堪，碎片遍布海面和海灘。

其中又以位於金城鬧區的浯江溪口，以及慈湖以迄古寧頭、瓊林一帶最為嚴重，估計逾1萬個以上，遠望一片白茫茫的，讓網友大嘆真的是「白色恐怖」，也抱怨莫蘭蒂太潑辣，讓金門美麗的海灘一夕毀壞。

縣環保局代局長楊建立表示，這些保麗龍球研判是從九龍江和廈門五通一帶海域的養殖區沖刷過來，數量十分驚人，但目前全島忙著救災和復原工作，沒有多餘的人力和機具，只能等整體作業告一段落之後，再發動社區民眾配合各鄉鎮公所進行大淨灘，才可望恢復原來的面貌。

(中時)