台灣巨炮陳金鋒專訪 Lamigo官方粉絲團10點直播

Lamigo桃猿隊「台灣巨炮」陳金鋒18日引退賽，今年球季後結束球員生涯。（本報資料照／季志翔攝）

(22:47 補進訪問重點)原定今桃園犀猿戰賽後要播放的陳金鋒「Chen My Life」專訪，結果卻因馬勒卡颱風攪局，被迫取消，經由球團決定，預計在今日晚間十點於Lamigo官方粉絲團首播。

桃猿領隊劉玠廷表示，原本本週一系列的主題規劃，就是讓陳金鋒的引退儀式有一個起承轉合，可惜天公不作美，從週三就要開始的野球魂特展也被迫延後一天，今天的賽後原本要播放陳金鋒專訪，給現場球迷留下回憶，可惜也因雨取消。

最後球團決定，今晚10點在Lamigo官方粉絲團，邀請大家一起進入陳金鋒的野球魂人生，分享他的退休榮耀。

訪問內容中陳金鋒聊到國小到挑戰大聯盟以及回到中職的心路歷程，並在訪問中勉勵想要旅外的小球員們，陳金鋒表示，出國心態很重要，要有心理準備後面有許多追著你的人，意志力要夠強，不是想著要不要挑戰而已，那些挑戰始終來自於自己。

陳金鋒屢屢在國際賽開轟，甚至成為了日本強投殺手，對於有沒有最印象深刻的國際賽全壘打，陳金鋒回應，當下就只是想要贏球，所以都沒有特別有印象，最重要的是為整個團隊贏得比賽，穿上中華隊壓力其實很大，大家就是目標團結一致，盡力表現。

陳金鋒也在訪問中提到，自己是個當下的人，他認為學會當下，才有辦法面對所有問題與困談，坦然的面對所有事情。

影片中也談到中職之前的一些假球案件，陳金鋒感嘆表示，自己搞不懂有這個舞台為什麼不把它做好，他認為，從小學到大的長期投資現在才剛有回報，那些人就把它賣掉有什麼意義。

許多球迷都認為陳金鋒能夠在多打幾年，陳金鋒說，自己覺得差不多了，不會去執著，自己努力就好，該把位置讓給年輕人了；許多人也說隊有王柏融將是他的接班人，陳金鋒也送上一句話，期盼王柏融好好享受他的壓力。

(中時電子報)