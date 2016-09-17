颱風遠離 北市18日中午取締紅黃線車輛
馬勒卡颱風逐漸遠離，台北市政府今天表示，YouBike明天上午6時起恢復正常營運，停放於道路紅黃線車輛請民眾在中午12時前駛離，為考量民眾清理需求，晚間也會加派垃圾車。
馬勒卡颱風逐漸遠離，台北市交通局說，YouBike自上午6時起恢復正常營運，停止營運期間造成不便之處，敬請民眾見諒。
交通局表示，馬勒卡颱風預計18日清晨解除陸上颱風警報，風雨未對台北市造成太大危害，故經評估後YouBike將於明天上午6時起恢復正常營運，但為自身安全，提醒騎車時仍須注意安全，特別是雨後路面濕滑，敬請減速慢行。
北市府表示，北市全部疏散門及堤外便道和停車場今晚8時陸續開放；至於停放在道路紅、黃線等法定禁止停車的車輛，明天中午12時前應駛離，違反規定者，會依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。
考量民眾排出垃圾需求，環保局明天晚間也會加派人員加收垃圾，請民眾可先把垃圾貯存於家中，不要違法任意丟棄垃圾包，以免影響環境衛生及堵塞水溝造成積淹水災情。1050917
(中央社)
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