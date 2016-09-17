遼寧調整4市人事 包括2市委書記
中共遼寧省委組織部17日發布公告稱，遼寧省下營口、錦州、丹東、盤錦等4個市的主要領導有所調整，其中包括2名市委書記。
人民網報導，這4起人事調整包括：王戒驕擬提名為營口市副市長；王德佳擬任中共錦州市委副書記，並提名為錦州市人民政府市長候選人；劉興偉擬任中共丹東市委書記、高科擬任中共盤錦市委書記。
王戒驕， 1966年3月生，現任遼寧省公安廳法制總隊總隊長；王德佳，1963年6月生，現任中共遼寧省機場管理集團有限公司黨委書記、董事長。
劉興偉，1963年2月生，現任中共錦州市委副書記、錦州市人民政府市長；高科，1960年6月生，現任中共盤錦市委副書記、盤錦市人民政府市長。
報導說，現任丹東市委書記孫兆林、盤錦市委書記孫國相另有任用。1050917
(中央社)
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