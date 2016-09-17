IS犯嫌擬攻伊斯坦堡 土耳其逮20多人
土耳其當地報紙今天報導，土耳其警方已逮捕超過20名伊斯蘭國（IS）犯嫌，當中包括1名據信將組織對伊斯坦堡發起攻擊的敘利亞男子。
法新社引述土耳其報紙「Haber-Turk」報導，土國警方在首都安卡拉的一次行動中，逮捕這名代號為Azzov的敘利亞男子，本名叫奧阿格爾（Ali al-Aggal）。據信他就是IS對土耳其發動攻擊的組織者。
在另項突擊行動中，土國警方於伊斯坦堡的Kucukcekmece區逮捕另外24名來自伊拉克與敘利亞的IS犯嫌。
據報導，當中9名犯嫌疑與奧阿格爾有直接接觸，他們正在等奧阿格爾交付爆裂物與軍火，以便在伊斯坦堡發動攻擊；其餘15名犯嫌則計畫跨越土耳其邊境進入衝突區域。
土耳其警方發現這批疑為IS聖戰士的犯嫌以Kucukcekmece區的建築當潛伏細胞，並查獲許多疑屬於IS的檔案和數位設備。1050917
(中央社)
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