負債累累 韓進海運擬出售逾半數貨輪

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華爾街日報引述內情人士表示，負債累累的韓進海運（Hanjin Shipping）正在研擬提交給法院的重整計畫，內容包括大幅減少自有貨輪，並將大部分承租的貨輪返還給船東。即便韓進大幅瘦身，但仍可能難逃清算命運。

消息人士表示，全球第7大海運公司韓進雖然進行大規模重整，但該公司最終不免走上清算一途，寫下航運產業宣告破產規模最大的公司。

據熟知內情的首爾法院官員表示，韓國法院將於12月決定是否接受韓進的重整計畫，或是讓公司破產。

(工商)