搶救慢林全發火！屏東缺水戶最快明晨有水了

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林揆發火，開砲質疑台電與台灣自來水公司搶救進度過於緩慢。（陳仁萱攝）

行政院長林全今天（17日）傍晚赴中央災害應變中心，針對屏東縣仍有近5萬戶停電、4000多戶停水仍未能修復，開砲質疑台電與台灣自來水公司搶救進度過於緩慢，中央災害應變中心今晚9時許表示，因缺水地區道路今晚陸續搶通，台電將漏夜搶修電力，最快明天（18日）清晨6時就有水可用了。

中央災害應變中心表示，今晚8時馬勒卡颱風暴風圈仍籠罩台灣東部、東北部及新竹以北地區，宜蘭、花蓮、台北、新北、基隆、桃園及新竹等地區仍應嚴加戒備，預計暴風圈最快明天凌晨3時脫離台灣陸地，上午11時可望解除海上警報。

中央災害應變中心統計，截至今晚8時為止，馬勒卡颱風未造成民眾傷亡，新北、桃園、宜蘭、花蓮、南投等5縣市預防性疏散撤離2911人，其中新北、宜蘭及花蓮14處收容處所安置423人；前一個颱風莫蘭蒂至今仍有台東縣4個收容處所安置143人。

莫蘭蒂颱風目前仍有4萬7682戶停電，預計最晚後天（19日）深夜11時全數復電，4150戶停水戶將於明天（18日）清晨6時全面恢復供水，受損的554座行動基地台及7310戶市話中斷戶，最晚於22日傍晚5時修復完成。

馬勒卡颱風共造成6645戶停電、1129戶市話斷話、229座基地台損毀、省道中斷3處、預警性封閉路段3處，各單位均在搶修中，其中行動基地台、市話將於19日凌晨0時修復。

高雄市政府今天申請抓斗車及鏈鋸等資源，環保署明天將調派22輛抓斗車南下，鏈鋸部分則由桃園市支援10部、新竹市10部、嘉義市4部、水利署7部、林務局10部及紅十字會6部，總計47部，已陸續南下支援。

針對金門災區，中央災害應變中心已調度155部鏈鋸、32名支援人力（含20名台電人員），由國家搜救中心協調國防部以C-130運輸機載抵金門，國搜中心另已協調國軍派遣5架軍機運送緊急搶修機具、6輛電力工程車、150箱礦泉水、24名技術人員及金門縣政府自購的100部鏈鋸至金門。

(中時)