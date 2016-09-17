莫蘭蒂襲陸 福建18死11失蹤

莫蘭蒂颱風15日凌晨在福建省廈門市登陸後重創福建各地。新華社晚間引述福建省最新通報指出，目前福建因災死亡18人、失蹤11人。

報導指出，莫蘭蒂導致福建淹水、房屋倒塌、基礎設施損壞、水電路通訊中斷，廈門全城電力供應基本癱瘓、全面停水，泉州、漳州大面積停電，經濟損失極為嚴重。

報導引述福建省防汛辦最新通報統計，截至16日晚間9時，由於受災面廣，福建各地因災死亡18人、失蹤11人，其中受災嚴重的泉州市死亡9人、失蹤8人。

通報指出，福建省共計179.58萬人受災，緊急轉移65.55萬人；農作物受災8.67萬公頃、成災4萬公頃、絕收1萬公頃；倒損房屋逾1.8萬間；廈門、漳州、泉州工業企業全面停工停產；損壞堤防5.405萬公尺，損壞水利設施1087座。

莫蘭蒂颱風是今年以來登陸中國大陸的最強颱風，也是1949年以來登陸閩南的最強颱風，最強風速達17級。福建省防汛辦今天上午11時也針對將緊接在莫蘭蒂之後登陸的颱風馬勒卡啟動第4級應急響應。1050917

(中央社)