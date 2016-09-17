遭駭客公布用藥 澳洲金牌女將自清

澳洲的奧運划船金牌選手布瑞南（Kim Brennan）今天表示，把用於保命的治療藥物連結為使用禁藥，令人無法忍受。她是駭客入侵反禁藥組織並遭公布為用藥的7名澳洲選手之一。

法新社報導，布瑞南表示，她對遭據信為俄國的駭客組織「Fancy Bears」公開用藥資訊後，還需出面自清感到失望。

駭客宣稱，世界反禁藥組織（WADA）豁免一些選手、讓選手們得以用藥令人質疑，他們因而揭發這些獲准用藥選手。但布瑞南也公布她為何需要取得WADA「治療用途豁免（Therapeutic Use Exemption，TUE）的原因。

布瑞南告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我2014年1月罹患致命的過敏反應，被緊急送醫，醫院對我施用腎上腺素，才把我從鬼門關拉出。」

她說：「那次是我唯一一次用到禁藥列表上的東西，自此以後，我遵循一切程序以取得TUE。那是我唯一一次用到腎上腺素。」

治療用途豁免（TUE）是WADA特准一些有真正健康問題而需額外用藥治療的選手，可以使用遭列為禁藥的藥物。1050917

(中央社)