颱風釀4萬多戶停電 19日夜間11時前修復完成

我要評比

中央災害應變中心今晚指出，颱風馬勒卡暴風圈仍籠罩北部、東北部，民眾得提高警覺，至於全台尚有4萬7000多戶停電狀況，預計最晚在19日夜間11時前完成修復。

中央災害應變中心晚間舉行馬勒卡颱風第6次工作會報。國防部報告，颱風莫蘭蒂災後復原派遣兵力，達2萬8337人次，協助鄉民撤離（返鄉）2403人、土石清理382噸等工作；馬勒卡颱風兵力派遣狀況，自9月16日至今晚8時止，共派遣3146人次，協助鄉民撤離1980人、沙包堆置2100包等任務。

國防部說，明天預劃派遣兵力將達3256人，分別是金防部的1448人，至金沙、金城、金湖及烈嶼等鄉鎮，執行災後復原工作，而第四作戰區會派1808人，將至台南、高雄及屏東等地區執行災後復原工作；空作部也會派出C-130運輸機4架次，提供救災官兵後勤支援。

水電恢復情況，中央災害應變中心指出，受颱風莫蘭蒂影響，目前尚有4萬7682戶停電等待修復，預計最晚19日夜間11時前修復完成。停水部分，因颱風莫蘭蒂影響，尚有4150戶停水，預計18日6時前修復。

公路受阻部分，交通部說，目前尚有3處中斷路段，分別是台20線（勤和－復興），預計9月30日搶通；台20線（摩天）路段，預計9月23日中午搶通；台23線（花蓮富里鄉豐南村）路段，預計9月20日搶通。1050917

(中央社)