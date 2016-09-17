颱風釀4萬多戶停電 19日夜間11時前修復完成
中央災害應變中心今晚指出，颱風馬勒卡暴風圈仍籠罩北部、東北部，民眾得提高警覺，至於全台尚有4萬7000多戶停電狀況，預計最晚在19日夜間11時前完成修復。
中央災害應變中心晚間舉行馬勒卡颱風第6次工作會報。國防部報告，颱風莫蘭蒂災後復原派遣兵力，達2萬8337人次，協助鄉民撤離（返鄉）2403人、土石清理382噸等工作；馬勒卡颱風兵力派遣狀況，自9月16日至今晚8時止，共派遣3146人次，協助鄉民撤離1980人、沙包堆置2100包等任務。
國防部說，明天預劃派遣兵力將達3256人，分別是金防部的1448人，至金沙、金城、金湖及烈嶼等鄉鎮，執行災後復原工作，而第四作戰區會派1808人，將至台南、高雄及屏東等地區執行災後復原工作；空作部也會派出C-130運輸機4架次，提供救災官兵後勤支援。
水電恢復情況，中央災害應變中心指出，受颱風莫蘭蒂影響，目前尚有4萬7682戶停電等待修復，預計最晚19日夜間11時前修復完成。停水部分，因颱風莫蘭蒂影響，尚有4150戶停水，預計18日6時前修復。
公路受阻部分，交通部說，目前尚有3處中斷路段，分別是台20線（勤和－復興），預計9月30日搶通；台20線（摩天）路段，預計9月23日中午搶通；台23線（花蓮富里鄉豐南村）路段，預計9月20日搶通。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。