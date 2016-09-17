台鐵北迴線復駛 花蓮車站北返乘客擠爆

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颱風馬勒卡影響，台鐵宜蘭線及北迴線一度停駛，今天晚間6時以後復駛，花蓮火車站擠滿北返的乘客，上行列車237次太魯閣號於晚間6時38分發車。

受中颱馬勒卡影響，今天下午6時以前台鐵北迴線、宜蘭線都停駛，但隨著颱風逐漸北上，台鐵宣布，晚間6時以後宜蘭線及北迴線將視風雨情形陸續恢復正常行駛，上行列車自237次、下行列車自174次開行。

為紓解北返人潮，台鐵開放民眾購買新自強號列車站票，下午起花蓮站內湧入許多民眾，車站大廳擠得水洩不通，排隊買票人龍一路排到大廳外車道上。

花蓮火車站長賴東震表示，晚間將加開2班北迴線北上列車，新自強號列車也開放民眾購買站票，希望能儘快紓解北返人潮。1050917

(中央社)