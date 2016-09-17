杜特蒂：菲好戰分子渴望建立哈里發國

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菲律賓總統杜特蒂今天表示，阿布沙伊夫伊斯蘭好戰分子渴望建立「哈里發國」；杜特蒂對被控本月在他故鄉發動致命爆炸案的阿布沙伊夫立場轉趨強硬。

暴躁易怒的杜特蒂（Rodrigo Duterte）說，阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的犯罪行為不再只是為了金錢；杜特蒂誓言血債血還，要為造成15人死的納卯（Davao）攻擊案復仇，生吞活剝這些好戰分子。

菲律賓南部好幾個阿布沙伊夫分支已經宣誓效忠伊斯蘭國（Islamic State）集團，但分析家表示，他們對金錢的興趣大於意識形態。

杜特蒂在對士兵的演說中表示：「他們渴望戰鬥，在東南亞建立哈里發國（caliphate）。」

「問題是，他們不在什麼學校你能給予他們的條件下談判。」杜特蒂指的是阿布沙伊夫好戰分子之前曾要求的地方服務。

「他們要的是哈里發國，不然免談。」

杜特蒂6月30日上任以來，已和菲國兩大穆斯林叛軍團體重啟和談。杜特蒂剛開始承諾和阿布沙伊夫和談，但之後立場轉趨強硬，並把他們貼上恐怖團體的標籤。（譯者：中央社劉淑琴）1050917

(中央社)