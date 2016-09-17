陸虛擬實境產業潛力大 應用過程存挑戰

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香港信報報導，工信部旗下中國電子技術標準化研究院於近日發布的「2016年虛擬實境產業發展白皮書」中指出，中國虛擬實境技術產業潛力巨大，但在應用過程中仍存在諸多挑戰。

「白皮書」提出，硬體技術的局限，目前設備使用不便、效果不佳等問題仍然突出，硬體的處理速度遠不能滿足在虛擬世界中即時處理大量數據需求。此外，軟體可用性差，受硬體局限性的影響，虛擬實境軟體發展花費巨大且效果有限，相關演算法和理論也尚不成熟。

報告指出，虛擬實境產業處於爆發前夕，即將進入持續高速發展的窗口期。互聯網研究機構艾瑞諮詢公布的數據顯示，去年中國虛擬實境行業市場規模為15.4億元人民幣（下同），預計今年將達到56.6億元，2020年國內市場規模預計將超過550億元。

(工商)