星夢喊卡僅靠打工過活 徐懷鈺當助理不支薪、吳忠明日僅賺百元

許多藝人演藝事業暫時喊卡，僅靠打工過活求溫飽。(圖/本報系資料照)

娛樂圈中藝人能夠長盛不衰的神話僅為少數，急流湧退的明星卻不計其數，但有少數秉持著對星夢仍有期望，願意暫時放下明星光環，去做月入近萬元的工作，有的甚至不支薪，只為了等待鹹魚翻身那天到來，接下來就來盤點這些為了重返演藝圈，願意放下身段的藝人們。

陳予新演藝之路走來艱辛，目前仍在苦等發片機會。(圖/本報系資料照)

選秀節目《超級星光大道》捧紅不少歌手，「星光三班」的陳予新，卻不像徐佳瑩等人般幸運，15歲時曾在台灣發行首張專輯，不過隨即出國唸書，畢業後由於仍懷抱星夢，便放棄每個月1萬2美金高薪，回台灣參加歌唱比賽，不過比到快十強時，為了回美國考護照宣布退賽，之後再返台當女團預備軍時卻無下文，因此她靠著當年發片時賺的50萬苦撐7年，並到牛排店打工賺取時薪130元的薪水，至今仍在等待發片機會。

吳忠明遠赴澳洲當街頭藝人，卻遭店家羞辱。(圖/本報系資料照)

「星光二班」吳忠明，以第四名優異成績畢業，隨即被唱片公司簽下發行個人專輯，不過星途不順遂未能闖出成績，因此退伍後便轉往澳洲發展，雖然取得街頭藝人執照，不過初次表演就遭陸籍大媽羞辱，因此決定轉換地點表演，未料一天的收入僅有澳幣14元（約台幣335元），讓他大嘆不要回到唐人街表演了。

謝博安靠著在速食店打零工，賺取生活費貼補家用。(圖/本報系資料照)

歌唱選秀節目雖在台灣颳起不小旋風，但節目落幕後，許多選手因減少曝光率，導致明星光環盡失，演藝之路走得格外艱辛，像是《超偶》第7屆冠軍謝博安，因演唱Bruno Mars歌曲獲得「火星小子」稱號，不過苦無發片機會來改善家中經濟狀況，因此只能利用課餘時間到速食店擔任清潔工，靠著萬元收入貼補家用，不過他對歌唱仍抱有夢想，時常在臉書開直播唱歌給粉絲聽，等待被伯樂相中出「輯」那天到來。

徐懷鈺曾陷入合約糾紛，讓她一度罹患憂鬱症。(圖/本報系資料照)

「平民天后」徐懷鈺，因為合約糾紛槓上經紀公司，導致半年內接不到任何工作，收入掛零難以生存，因此在友人介紹下轉當律師助理，並靠不支薪的方式，研究法律解決合約問題，而這段沒收入的期間，全靠著房屋貸款的200萬，以及跟朋友借的一百萬，勉強度日過活。

馬國畢涉入職棒簽賭，欠債千萬的他更到飲料店打工還債。(圖/本報系資料照)

馬國畢因職棒簽賭欠下4千萬債務，導致通告還有活動全部腰斬，因此長達半年沒有收入，便靠著開計程車、到朋友麵店打工或接零星通告還債，還被網友爆料在弟弟開的飲料店當店員，據悉是弟弟曾借他百萬元，但由於演藝事業跌到谷底不知從何還起，乾脆到弟弟開的飲料店打工抵債，不過為了洗心革面，不惜放下身段的態度，也讓網友大讚認真的男人就是不一樣。

吳慷仁不畏外界異樣眼光，頂著明星光環到咖啡店打工。(圖/本報系資料照)

吳慷仁在2015年憑著《麻醉風暴》奪下金鐘迷你劇集最佳男配角獎，雖然無緣問鼎金鐘影帝，但演技已備受肯定，不過由於暫沒有接到戲約，也讓他放下明星光環到咖啡店打工，他表示不怕外界異樣的眼光，畢竟藝人也是要賺錢過活，加上剛好趁著拍戲空擋，做自己想做的事情，他強調不擔心被粉絲認出來，因為不演戲時他跟大家一般只是努力過日子的普通人。

(專題報導)