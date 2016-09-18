商演危機多！蕭亞軒遭軟禁 求助房祖名才脫困

許多藝人參加商演時都遇過驚魂記。（圖／中時資料照片；達志影像）

大陸歌手胡夏日前被爆商演時，突然被要求唱廠商主題曲，因唱錯歌詞被拖到凌晨才脫身，令粉絲不捨，而商演一直是許多藝人賺錢的重要來源之一，往往唱幾首歌就有百萬入袋，但賺得快危機也多，不少藝人都因此曾碰上遭軟禁等駭人聽聞的可怕遭遇，以下細數之。

蕭亞軒曾遭壯漢圍車。（圖／中時資料照片）

1. 蕭亞軒

近日傳出有小鮮肉新歡的蕭亞軒，2013年她與柯震東交往時，兩人約好一起在北京過中秋節，隔天她便飛到湖北進行商演，她因素顏婉拒合影，沒想到遇到主辦方大翻臉，離去時遭20多個壯漢圍住車輛，還不斷拍打車窗問：「為什麼不拍照？」之後她回到房間還被疑似軟禁，所幸她後來打給好友房祖名求助，房祖名再請成龍幫忙，才成功脫困。

潘美辰婉拒合照卻被軟禁。（圖／中時資料照片）

2. 潘美辰

長期在大陸耕耘的潘美辰，據《東森新聞》報導，今年4月在江蘇參加商演，因表演現場混亂，她提議回飯店再合影，豈料莫名惹火主辦單位，招集黑衣人擋路喊「不讓你走」，她與經紀人終於脫身回到飯店後，房門竟又被莫名反鎖，讓她驚恐錄影上傳所有經過，無奈說：「我只是覺得說我是來演出的，大家應該是開開心心的。」所幸最後終於脫身。

蔡少芬商演後遭主辦方前後包抄堵車。（圖／達志影像）

3. 蔡少芬

蔡少芬2013年到天津參加商演，結束後坐車到機場途中，竟被兩部不知從何而來的汽車前後包車，整個過程有如綁架，讓蔡少芬氣的在微博分享透露先前在西安，他們只簽約在一個地點工作，沒想到廠商突然強迫帶她到另一處商場，引來蔡少芬的團隊不滿，廠商致歉後聲明在天津不會有同樣事發生，沒想到主辦單位後來大翻臉，找人攔她們的車，「我第一次感受到生命危險，被綁架一樣！」，「我們唯一可做的是報公安！幸好公安及時趕到，把我們帶到機場，現在我仍好害怕。」

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