夏威夷火山熔岩湖漲落 創1974年來新高

夏威夷基拉韋厄火山上的熔岩湖。（圖取自USGS）

夏威夷基拉韋厄火山上的熔岩湖，近日噴濺的高度，已經上升至1974年以來最高。不過專家認為暫時不會造成威脅，但仍提醒觀看的旅客注意安全。

專家表示，在過去數日，基拉韋厄火山上熔岩湖的岩漿反覆漲落，代表了這個火山的活動進入到了新的階段。目前山口已經上升約5公尺，美國地質調查局（USGS）也已經發布橙色警報。

基拉韋厄火山是夏威夷島上的五個盾狀火山之一，也是全球觀光客流量物大的火山，同時也是最活躍的火山；在20世紀時，基拉韋厄火山就噴發了45次之多。

「基拉韋厄」在夏威夷語中，意味著「湧出」，形容它的活躍。對於夏威夷人來說，這裡也是火山女神的駐地。

(中時)