男留落腮鬍會讓女性更想嫁？網友吐槽

男留落腮鬍會讓女性更想嫁？遭網友吐槽「關鍵還是看臉」。(美聯社)

留落腮鬍的男性會讓女性更想嫁？刊登在《進化生物學雜誌》的澳大利亞科學家研究結果顯示，有鬍子的男性魅力最大，留落腮鬍的男性則會讓女性有與其建立長期關係的衝動。

這可能是因為落腮鬍是威嚴的象徵，可以讓女性感受到，若是與這樣的人結成伴侶，自己就能獲得生存與繁衍的「直接利益」。研究人員還發現，特別陽剛與特別陰柔的男性最缺少吸引力，在不少物種中，雌性的選擇決定了雄性外表的演化。

但網友幾乎一面倒留言表示「關鍵還是看臉」、「這完全取決於顏值⋯長得帥留不留鬍子都⋯」、「留鬍渣的該是娘炮還是娘炮」、「前提是得帥」、「沒有顏值，啥都不好看」」、「首先得帥或富，否則~~街上拾荒者、流浪乞討者大都有鬍子，沒見幾個女性更想嫁的」、「有鬍子比較帥更有吸引力是因為本來就帥，帥的人光頭都帥好嗎，還關那幾根鬍子毛什麼事情」、「長的帥的人留鬍渣叫帥，長得不帥的叫猥瑣」

(中時電子報)