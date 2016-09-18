生命不再有喬任梁 陳喬恩痛失7年摯友令人心疼

喬任梁是陳喬恩在大陸演藝圈認識的第一位好友。(取自喬任梁微博)

喬任梁每年聖誕節都會送禮給陳喬恩。(取自陳喬恩微博)

大陸28歲喬任梁日前驚傳因抑鬱症自殺身亡，震驚兩岸演藝圈，陳喬恩更一度因為沒在微博上發表任何悼念之詞，遭到部分網友砲轟，但喬任梁的逝世，最難過的何嘗不是陳喬恩。

陳喬恩2009年將事業重心轉往大陸演藝圈，隔年因為拍攝電視劇《春光燦爛豬九妹》認識喬任梁，之後兩人又合作電視劇《錦繡緣華麗冒險》、《放棄我抓緊我》，而喬任梁也是她赴大陸發展後，第一個認識的好朋友。

陳喬恩、喬任梁男的帥女的美，又頻頻互動，難免傳出緋聞，對此，陳喬恩坦承兩人合得來，但擦出火花僅限於戲內，戲外則是一種「不是情侶勝似情侶」的關係，不過喬任梁卻坦言曾暗戀過陳喬恩，一直將對方視為女神。

2年前的聖誕節前夕，陳喬恩就在微博PO出一張巨型熊玩偶照，開心寫下：「收工回到房間，收到了一個無敵巨型的聖誕禮物..感謝Kimi 叮噹聖誕老公公@喬任梁每年都記得給我派禮物～」意外洩漏了喬任梁年年送禮物給她的小秘密。

如今喬任梁驟逝，陳喬恩雖沒對外表達任何意見，但網友已能想像到她的哀傷，難過留言「陳喬恩的生命再也沒有喬任梁」的截圖也在陸網瘋傳。

(專題報導)