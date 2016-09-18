中颱馬勒卡來襲 視訊會議加強整備

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中和一警分局長陳銘宗指示各單位加強防颱準備及宣導工作。（葉書宏翻攝）

中和一警分局長陳銘宗指示各單位加強防颱準備及宣導工作。（葉書宏翻攝）

「馬勒卡」颱風夾強風豪雨直撲台灣北部，新北市府警察局長胡木源召開視訊會議，同步連線新北市16個分局，指示各分局預先掌握及瞭解轄內最新狀況及整備情形，務必做好最佳防颱準備。

中和一警分局長陳銘宗指示各單位加強防颱準備及宣導工作，特別針對中和區忠孝街、仁愛街、復興路、景安路、景新街等低窪地區，要求各單位加強監看及巡邏，並與中和區公所防災應變中心保持聯繫。

各派出所員警也要前往鄰近新店溪地區及山區社區張貼告示，提醒民眾颱風天不要靠近溪邊或登山，避免發生危險，另到新店溪沿岸巡邏，勸導釣客或戲水民眾離開。

陳銘宗要求同仁與轄內秀山、大勇、瓦瑤、泰安、安樂等大小抽水站保持聯繫，若發現轄區道路嚴重積淹水，立即通報開啟抽水機排水。

警方呼籲，民眾提早做好防颱準備工作，提高警覺避免外出，並隨時注意各媒體電子報即時新聞、電視台跑馬燈訊息或收聽廣播，留意水門啟閉、水庫洩洪等防災資訊。

(中時)