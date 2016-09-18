水門關閉 警協助疏導

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水門關閉，警方協助疏導。（葉書宏翻攝）

因應馬勒卡颱風豪雨來襲，基於安全考量，新北市政府高灘地工程管理處通報關閉全市水門，同時開放疏散門周邊區域10公尺以上道路紅黃線停車，永和警分局為維護民眾安全，透過智慧里長系統，請轄內各里長廣播通知民眾，若車輛停放於高灘地停車場民眾，趕快駛離，以避免財務損失，分局派員至轄區內各水門協助疏導停放於堤防內車輛，引導民眾停放於安全處。

(中時)