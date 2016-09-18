戒之在忍？張景森PO長腿辣妹練「龜息大法」

張景森po一張長腿辣妹低頭看一個「坐懷不亂」的和尚的照片，說自己要練「龜息大法」。 (本報系資料照片、張景森臉書)

政務委員張景森曾po女性胸部照惹議，颱風天他也沒閒著，竟在臉書po一張長腿辣妹低頭看一個「坐懷不亂」的和尚，並說是朋友傳授他「龜息大法」，如此做才能成為成功的政治人物。網友酸：林揆怎麼會找這種豬隊友。

張景森所謂的龜息大法重點就是，行動要緩慢，危險時沉水閉氣，偶爾從泥巴裡抬個頭，只需最少空氣就能存活，必要時縮頭，啟動冬眠模式，不吃不喝可達數年。問題來了，嘴巴呼吸這麼少，必須用肚臍、肛門、皮膚、耳朵輔助一起來呼吸，這叫做「五氣朝元」。

張景森還說，為了減少呼吸，有些印度苦行僧只能另類呼氣，他們可以將頭埋入土內，「只用肛門來呼吸」。用肛門來呼氣，這大家都會，就叫「放屁」，沒想到肛門也可以用來呼吸，恐怕要大內高手和超級忍者，才辦得到。

張景森會練龜息大法，其實真正的原因是，因他常在臉書對政策發表意見，而惹來爭議，所以要多練「忍功」，戒掉「不謀亂動」的毛病。

(集團連線報導)