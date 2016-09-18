龔怡萍、曾雅妮 愛維養決賽搶前10
台灣雙姝龔怡萍與曾雅妮，在LPGA5大賽最後1戰愛維養名人賽第3輪，雙雙揮出高於標準桿排名下滑，龔怡萍打出73桿(+2)，以總桿209桿(-4)，從出發前並列第9退至並列第17，曾雅妮揮出72桿(+1)，以210桿(-3)自並列第13退至並列第21。
前3輪暫居前5選手，除了中國女將馮珊珊200桿(-13)位居第3，另4人都是韓國女將，田仁智第3輪雖第9洞開球進草叢，重新開球後吞下雙柏忌，但後9洞仍飆出1鷹3鳥31桿，這輪再交出65桿佳績，以總桿194桿(-19)保持連續三天領先，韓巡「獎金后」朴城炫，落後4桿位居第2，柳蕭然201桿(-12)暫居第4，打出64桿的金寅璟，203桿(-10)升至第5。預料決賽輪將是排名前3選手爭冠局面，田仁智可望奪下生涯第1場大賽冠軍。
賽前看好的2位奪冠熱門衛冕者「球后」紐籍韓裔高寶璟與泰將艾莉雅，第3輪沒能上演大反攻，艾莉雅打出70桿，以210桿(-3)上升至第21，高寶璟失手打出75桿，以213桿(+0)退至並列第36，雙雙宣告無緣冠軍。
(中時電子報)
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