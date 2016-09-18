MLB》馬林魚、勇士混戰 1投手遭禁賽

馬林魚投手費南德茲(左)差點遭勇士隊J.拉米瑞茲觸身球擊中頭部。(美聯社資料照)

馬林魚15日與勇士隊的混戰，大聯盟17日公布懲處，勇士投手J.拉米瑞茲遭到罰款與禁賽3場。當天馬林魚王牌費南德茲上場打擊，差點被J.拉米瑞茲一記鎖定頭部的快速球砸中，引發兩隊板凳清空的衝突。

這場烏煙瘴氣的砸人大戰於6局上點燃，勇士投手泰倫觸身球打中馬林魚普拉多，接著6局下，馬林魚費南德茲回敬一顆觸身球給勇士馬凱奇斯。7局上，勇士J.拉米瑞茲一記報復性的快速球砸向費南德茲頭部，幸虧他及時閃避，但兩隊球員終於按捺不住引爆衝突，J.拉米瑞茲遭驅逐出場。

馬林魚普拉多曾是效力勇士隊7季的明星球員，對上老東家卻意外成了開戰的導火線。J.拉米瑞茲因為惡意瞄準費南德茲頭部出手而遭到處罰，他將於本周四提出上訴，在此之前他仍可以出賽。

(中時電子報)