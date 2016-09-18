教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作

泰國華商經貿協會今天在中華民國駐泰國代表處代表謝武樵的見證下，與正修科技大學及文藻外語大學簽訂產學合作備忘錄，加強合作交流。

泰國華商經貿協會是一群在泰國打拚經營事業有成的台商所組成，為配合政府的新南向政策，積極促進產業升級和培養人才，與國內大專院校合作交流，今天與正修科技大學和文藻外語大學簽訂產學備忘錄。日前已經與致理科技大學簽訂完成。

未來華商經貿協會的企業可以申請致理科技大學、正修科技大學、文藻外語大學的實習生，同時與3所大學執行產學合作計劃案，企業幹部子女能以外籍生或僑生就讀3所大學，並申請獎助學金。

謝武樵表示，政府推動新南向，十分樂見台商企業與國內學術界合作，對推動新南向有正面助益，不但有助學生提早拓展國際視野和進入職場面對挑戰，同時企業也加強培育人才，是共創雙贏互惠互利的絕佳寫照，也是政府新南向政策重要方針。

正修科技大學副校長鄭舜仁指出，正修科技大學推動南向已經超過10年的時間，目的就是讓學生走出台灣了解世界，要真正落實就需要與泰國的企業界和學界有情誼，同時重質不重量，正修與泰國的CP集團所屬企業以及泰國的大學都有密切合作，藉由培養人才當作種子，讓他們的學生回到泰國後再萌芽傳播，協助台灣企業或政府宣傳也是重要橋梁。

華商經貿協會理事長郭錫圭則表示，早年來泰國的台商也迫切需要台灣子弟來到泰國成為中堅幹部，協助台商產業升級，提升競爭力，希望和國內的大學產學合作，讓更多台灣子弟來到泰國，同時也讓泰國學子到台灣就讀學習台灣打拚的精神，創造更多有利商機和契機。1050917

(中央社)