美費城襲警瘋狂槍擊 1死5傷

根據當地媒體報導，槍手是25歲的尼可拉斯．葛蘭(Nicholas Glenn)。(照片取自推特@NBCPhillidaphia)

美國東岸城市賓州費城，昨晚發生怪異的襲警槍擊案，造成6人中彈，導致1死5傷。一名狂漢先是伏擊一名女警，又連開7槍打死1 名年輕女子，並與警方發生槍戰，共2名警察及3名民眾受傷，最終槍手遭警方擊斃。

費城警方指出，案件發生在費城西部的Walnut Hill社區，當地時間星期五深夜11:30左右，資深非裔女警蘇維亞．楊(Sylvia Young)在一部警車內，一名身分不明的男子不發一語走向警車，從車窗外向該女警連開15槍，所幸女警有穿防彈衣，僅在手臂中彈，送醫後傷勢穩定。

在附近執勤的警員聽到槍響後連忙前來支援並追緝該持槍男子，槍手於是逃到一家酒吧，開槍強行打開酒吧大門，不但打傷酒吧的保安，還劫持一名女子當作人肉盾牌，並開槍打該女子的腿部。

之後槍手朝一輛車開槍，攻擊車內的1男1女，其中車內女子被連開7槍身亡，車內男子則受重傷，傷勢嚴重。

槍手接著走進一個巷子，1名賓州大學的校警以及2名費城警察趕到現場，當場將嫌犯擊斃，結束了這場暴走的槍擊案，而該賓大的校警有受傷，送醫後情況穩定。

費城警察委員李察．羅斯(Richard Ross)表示，警方在現場發現到槍手所寫充滿仇恨的信，裡面提到反警察的內容，還點名一個假釋官的名字做為特定目標。羅斯表示，「這真的是非常怪異的情況」。

根據當地媒體10號電視台NBC Phillidaphia報導，被擊斃的槍手是25歲的尼可拉斯．葛蘭(Nicholas Glenn)，但開槍的確切動機仍在調查。

(中時電子報)