NBA》小牛老闆掏千萬美金 向川普叫陣

NBA小牛隊老闆庫班再次挑戰川普。(美聯社資料照)

NBA小牛隊老闆庫班(Mark Cuban)掏出1000萬美金(約3.17億台幣)向美國共和黨總統參選人川普(Donald Trump)公開叫陣，他要求與川普進行長達4小時、1對1的辯論。庫班說：「不要其他人，不要你的幕僚，就咱們兩個。」

庫班自稱是共和黨支持者，當時川普決定參選，庫班稱之為「政治界最美好的一件事」。但不久之後他就與川普反目，轉而支持民主黨參選人希拉蕊。「我向來支持共和黨的經濟政策(小政府的自由主義)，但川普說出來的話令我害怕。」

「我本來很興奮能夠看到『素人參政』，一個像川普這樣，不是出自政治世家的，成功的生意人。」庫班說，「但是當我開始了解川普，他就愈來愈嚇人，他對於許多議題，特別是科技與經濟的無知令我害怕，我無法投給這樣的人。」

身為自由經濟的信仰者，庫班曾表示：「政府不應干預太多，放手讓商人們去發財。你們要開更多的工廠，花錢買更多設備，雇用更多的人，租賃更多的土地。當你收到稅單的時候你會吐血，但我告訴你，最愛國的人就是誠實納稅的人。」

庫班與川普私下有頻繁的信件來往，這也是讓他們最後反目的原因。「我發現川普其實只在意兩件事：出風頭搏版面，以及增加他銀行戶頭裡的數字。這世界上有比他更混蛋的人嗎？」

若川普答應挑戰，庫班這1000萬美元捐款將匯給川普指定的慈善機構，也包括川普的競選帳戶。不過川普回應說：「顯然庫班不是個聰明的人，他不知道自己在說什麼，他也搞不懂我想做什麼。」

(中時電子報)