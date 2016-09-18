NBA》魏斯特：批評勇士的是酸葡萄心理
前雷霆球星杜蘭特加盟勇士隊，組成新一代F4，震撼了聯盟也引發許多批評，NBA總裁席爾佛表示「不樂見這種事發生」。現職勇士董事的魏斯特(Jerry West)接受《聖荷西信使報》訪談說，「這就是酸葡萄心態。」
「當時湖人隊簽下俠客歐尼爾的時候可沒有這麼大的噓聲，」曾任湖人總管的魏斯特說，「遊戲規則是他們訂的，我們只是簽下了1名自由球員。現在席爾佛居然批評我們的做法，我認為這有失公允。對杜蘭特、勇士隊都不公平。」
老總席爾佛認為整個體制出現漏洞，導致球隊間的戰力急速失衡，上季同時出現了73勝9敗的強隊(勇士)與10勝72敗的爛隊(七六人)。魏斯特說：「球員理應有權利選擇球隊，我只希望我球員時代也能有這種機會。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。