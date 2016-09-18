NBA》魏斯特：批評勇士的是酸葡萄心理

任職勇士高層的魏斯特認為，聯盟對勇士的批評有失公允。(美聯社資料照)

前雷霆球星杜蘭特加盟勇士隊，組成新一代F4，震撼了聯盟也引發許多批評，NBA總裁席爾佛表示「不樂見這種事發生」。現職勇士董事的魏斯特(Jerry West)接受《聖荷西信使報》訪談說，「這就是酸葡萄心態。」

「當時湖人隊簽下俠客歐尼爾的時候可沒有這麼大的噓聲，」曾任湖人總管的魏斯特說，「遊戲規則是他們訂的，我們只是簽下了1名自由球員。現在席爾佛居然批評我們的做法，我認為這有失公允。對杜蘭特、勇士隊都不公平。」

老總席爾佛認為整個體制出現漏洞，導致球隊間的戰力急速失衡，上季同時出現了73勝9敗的強隊(勇士)與10勝72敗的爛隊(七六人)。魏斯特說：「球員理應有權利選擇球隊，我只希望我球員時代也能有這種機會。」

(中時電子報)