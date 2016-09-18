馬勒卡遠離 台灣本島脫離暴風圈

馬勒卡最新動態圖。(中央氣象局)

氣象局針對嘉義以北山區及台南地區發布大雨特報。(圖截自中央氣象局)

中颱馬勒卡漸遠離台灣，根據中央氣象局最新資料顯示，馬勒卡颱風中心目前在台北東北方海面，向北北東轉東北移動，台灣本島已脫離其暴風圈。

台灣雖已脫離馬勒卡暴風圈，不過受到颱風外圍環流影響，今嘉義以北山區及台南地區有局部大雨，午後花蓮及台東地區亦有局部較大雨勢發生的機率，因連日降雨，請民眾多加注意坍方、落石、土石流，沿海低窪地區應防淹水，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有長浪發生。

另外，自9月16日0時至18日2時出現較大累積雨量如下：台北市油坑329毫米、嘉義縣石磐龍250毫米、新北市福山238毫米、雲林縣草嶺215毫米、南投縣杉林溪206毫米。

(中時電子報)