美大選空前緊繃 民主黨坐立難安
美國總統大選進入最後倒數50天，但在決戰關鍵州的最新民調卻顯示：民主黨總統候選人希拉蕊與共和黨總統候選人川普的差距已進入誤差範圍。這一新民調頗讓原以為勝券在握的民主黨人深感坐立難安。
美國有線電視新聞網CNN於9月11-13日所做的最新民調指出，民主黨自1992年以來從未吃敗仗的密西根州，希拉蕊目前僅以38%比35%領先共和黨的川普，已被拉近至誤差範圍。對民主黨來說，這是一大空前警訊。
其他的大選關鍵州也對民主黨拉起警報，愛荷華、維吉尼亞州、俄亥俄州、佛羅里達州最近都告選情緊繃。
在愛荷華州，這個民主黨歐巴馬曾在2008和2012年大選兩度勝出的「口袋之州」，現在，卻被共和黨總統候選人川普異軍突起，以8個百分點領先對手希拉蕊。Monmouth大學於周四公布最新民調指出，川普在愛荷華州的8個百分點領先，這是川普目前在所有關鍵州中的最大幅度領先。
另外，在維吉尼亞州，民主黨的希拉蕊則以40%比37%領先對手川普3個百分點而已。
儘管，在因肺炎告假養病了幾天，希拉蕊於上周四又重回征途堅稱，她的「地位依然強大」。病後復出的希拉蕊昨天在另一個關鍵州的北卡州對其支持者說，「真正重要的是，登記選民的投票，端視誰能激勵與動員選民出來投票。」
(中時電子報)
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