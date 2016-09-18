醫療豁免權 恐成禁藥選手護身符
俄羅斯駭客組織「潮熊」(Fancy Bear)侵入世界反禁藥組織(WADA)的資料庫，爆料多位知名運動員使用禁藥，包括體操女王拜爾斯、女網選手威廉絲姊妹、以及澳洲划船金牌布瑞南。
不過這些運動員隨後都澄清，他們擁有醫療豁免權，是合法使用這些藥物。WADA委派調查的運動法學教授麥拉倫(Richard McLaren)卻表示，他擔憂運動員可能會使用醫療豁免權來當作使用禁藥的護身符。
「最常見的就是治療過動症的藥物，這種藥物能增加集中力，對運動員大有幫助。」麥拉倫指出，「為何某些藥物在特定運動被頻繁使用？這值得調查。」體操女王拜爾斯便是藉著醫療豁免權長期使用治療過動症的藥物，大威廉絲也因某種疾病獲准使用類固醇，布瑞南則使用過腎上腺素。
要取得醫療豁免權，至少須符合「若沒有服用禁藥就會嚴重危及健康，並且該禁藥無可取代、不會大幅強化運動表現」的條件，才能夠使用。但事實上，這些藥物全部都會強化運動表現，甚至某些運動項目還出現「熱門藥物」，例如以氣喘為由而使用類固醇或腎上腺素的運動員就不少。
俄羅斯總統普丁聲明譴責駭客竊取資料的做法，不過他也表示，駭客爆出的資料「確實揭露了很多問題」。由於病歷表必須保密，駭客爆料之後，大家才知道許多頂尖選手其實是合法地長期使用禁藥。麥拉倫說：「我始終都是想討論體制的問題，然而國際奧會似乎一頭栽入政治作戰，顯然他們對於把某些國家的選手踢出比賽更有興趣。」
(中時電子報)
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