不捨《W》完結 9月底還有這些新韓劇引期待

9月下旬將開播的韓劇，讓粉絲直呼期待。（圖／取材自韓網）

由李鍾碩、韓孝周主演的懸疑浪漫韓劇《W兩個世界》，14日播出大結局，雖有人對一些爭議點不甚滿意，但男女主角最後有情人終成眷屬的設定，算是讓大部分的粉絲都能接受的結局。《W兩個世界》的完結，令許多戲迷大呼捨不得，而除了目前正熱播的《雲畫的月光》、《忌妒的化身》、《步步驚心：麗》可以追外，接下來9月底將開播的韓劇也相當值得期待。

《購物王路易》接檔《W》，由徐仁國、南志鉉、尹相鉉、林世美主演。（圖／取材自《購物王路易》官方網站）

《購物王路易》9月21日首播。（圖／取材自《購物王路易》官方網站）

接檔《W兩個世界》在MBC播出的《購物王路易》，劇情描述失憶的大企業繼承者（徐仁國飾）和在鄉下長大的山村姑娘（南志鉉飾），發展出的愛情故事，而男二尹相鉉則扮演工作狂人的購物網站本部長，被女主角樸實卻不服輸的個性深深吸引。劇情雖被嫌老套，但日前公開幽默逗趣的預告，加上兩位男演員在許多喜劇的表現令人深刻，讓人相當期待他們這次合作的浪漫愛情喜劇，9月21日首播。

《通往機場的路》由金荷娜、李尚允主演。（圖／取材自《通往機場的路》官方網站）

《通往機場的路》9月21日首播。（圖／取材自《通往機場的路》官方網站）

接檔《任意依戀》播出，同樣於9月21日首播的《通往機場的路》，由金荷娜和李尚允主演。繼《紳士的品格》後，睽違4年重返螢光幕的金荷娜，在劇中飾演擁有12年資歷的空姐，在她還是新人空姐時期，就與機長（申盛祿飾）結婚，兩人育有一個讀小學5年級的女兒，本來自認扮演好妻子和媽媽角色的她，遇到男主角後便有了新變化；而李尚允飾演個性開朗的建築學系講師，本來擁有幸福家庭，卻突然遭遇打擊變故，金荷娜也在此時滲入他的生活中，該劇以探討婚姻、生活、事業之間的各式關係為主軸。

《THE K2》由池昌旭、「少女時代」潤娥、宋允兒、趙成夏主演。（圖／取材自《THE K2》官方網站）。

《THE K2》9月23日首播。（圖／取材自《THE K2》官方網站）。

近期製作多部熱門韓劇的tvN，為了創社10周年的特別企劃連續劇《THE K2》，開播前就引發高度關注，找來新一代男神池昌旭和「少女時代」潤娥主演，於9月23日首播。故事講的是一名熱愛國家和同事卻慘遭拋棄的警衛員（池昌旭飾），在化名「K2」後，被總統候選人妻子（宋允兒飾）挖角聘用當御用保鏢，；而潤娥在劇中飾演總統候選人的私生女，因曾經歷悲慘童年而自我封閉，但在男主角擔任保鑣期間，漸漸對他敞開心房，也慢慢釋懷了童年陰影。該劇日前還遠赴西班牙取景拍攝，加上一系列帥氣、唯美、神秘的預告片，更引爆大家期待，讓許多人把它列入下半年絕對要追的韓劇之一！

(專題報導)