不捨《W》完結 9月底還有這些新韓劇引期待
由李鍾碩、韓孝周主演的懸疑浪漫韓劇《W兩個世界》，14日播出大結局，雖有人對一些爭議點不甚滿意，但男女主角最後有情人終成眷屬的設定，算是讓大部分的粉絲都能接受的結局。《W兩個世界》的完結，令許多戲迷大呼捨不得，而除了目前正熱播的《雲畫的月光》、《忌妒的化身》、《步步驚心：麗》可以追外，接下來9月底將開播的韓劇也相當值得期待。
接檔《W兩個世界》在MBC播出的《購物王路易》，劇情描述失憶的大企業繼承者（徐仁國飾）和在鄉下長大的山村姑娘（南志鉉飾），發展出的愛情故事，而男二尹相鉉則扮演工作狂人的購物網站本部長，被女主角樸實卻不服輸的個性深深吸引。劇情雖被嫌老套，但日前公開幽默逗趣的預告，加上兩位男演員在許多喜劇的表現令人深刻，讓人相當期待他們這次合作的浪漫愛情喜劇，9月21日首播。
接檔《任意依戀》播出，同樣於9月21日首播的《通往機場的路》，由金荷娜和李尚允主演。繼《紳士的品格》後，睽違4年重返螢光幕的金荷娜，在劇中飾演擁有12年資歷的空姐，在她還是新人空姐時期，就與機長（申盛祿飾）結婚，兩人育有一個讀小學5年級的女兒，本來自認扮演好妻子和媽媽角色的她，遇到男主角後便有了新變化；而李尚允飾演個性開朗的建築學系講師，本來擁有幸福家庭，卻突然遭遇打擊變故，金荷娜也在此時滲入他的生活中，該劇以探討婚姻、生活、事業之間的各式關係為主軸。
近期製作多部熱門韓劇的tvN，為了創社10周年的特別企劃連續劇《THE K2》，開播前就引發高度關注，找來新一代男神池昌旭和「少女時代」潤娥主演，於9月23日首播。故事講的是一名熱愛國家和同事卻慘遭拋棄的警衛員（池昌旭飾），在化名「K2」後，被總統候選人妻子（宋允兒飾）挖角聘用當御用保鏢，；而潤娥在劇中飾演總統候選人的私生女，因曾經歷悲慘童年而自我封閉，但在男主角擔任保鑣期間，漸漸對他敞開心房，也慢慢釋懷了童年陰影。該劇日前還遠赴西班牙取景拍攝，加上一系列帥氣、唯美、神秘的預告片，更引爆大家期待，讓許多人把它列入下半年絕對要追的韓劇之一！
(專題報導)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範