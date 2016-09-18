舊金山新星降臨! 杜蘭特為巨人隊開球

NBA勇士隊球星杜蘭特為巨人隊開球。(摘自巨人隊推特)

NBA球星杜蘭特新球季轉戰金州勇士隊，加入舊金山灣區的大家庭。大聯盟舊金山巨人隊17日邀請杜蘭特擔任主場開球嘉賓，當天巨人隊以8-2擊敗紅雀隊。從現場球迷的熱情反應可以看出，杜蘭特雖然失去了奧克拉荷馬(雷霆隊)的支持者，但在棒球場上也新增不少粉絲。大聯盟例行賽即將落幕，10月底就輪到杜蘭特的勇士隊擔任灣區的主角了。

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NBA勇士隊杜蘭特為巨人隊球迷簽名。(摘自勇士隊推特)

NBA勇士隊杜蘭特為巨人隊開球。(摘自勇士隊推特)

NBA勇士隊杜蘭特在巨人隊場邊觀戰。(摘自勇士隊推特)