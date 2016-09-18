比爾蓋茲：做慈善比經營微軟更挑戰

億萬富豪慈善家比爾蓋茲，當地時間周六出席在加拿大蒙特婁舉行的全球基金會議並發表演講。(圖:美聯社)

經營高科技公司跟做慈善有甚麼不同？對於微軟創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)來說，竟意外地覺得有些相似之處。

曾經領導全球最有影響力之一的高科技公司，如今則是世界知名的富豪慈善家，微軟創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)昨天接受加拿大電視台(CTV)專訪時比較了前後兩種截然不同的角色表示，他目前的職務反而更有挑戰，尤其要結合外國政府參與他所推動根絕肺結核、瘧疾以及愛滋病等疾病的計畫。

比爾．蓋茲十年前自微軟退休後，便和妻子透過他們共同創立的比爾與瑪琳達．蓋茲基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)從事慈善公益活動，希望藉著他們的財富以及影響力，改善發展中國家的健康問題。

蓋茲在訪談中坦承，從科技界轉變成慈善家是個「陡峭的學習弧線」，他要學習怎麼應對挫折以及艱難的情況，尤其是和政治不穩定的國家打交道，非常難以將援助送到真正需要者的手上，「你必須要有心理準備這些貧窮國家的政府不會為你開通道，也要思考到會有這些阻力。」

不過，蓋茲畢竟就是蓋茲，他還是得以為他所資助的全球基金(Global Fund)推動到部分的慈善目標，蓋茲說，這要歸功於過去擔任微軟總裁的經驗，「要做到這些的技巧讓人吃驚得還真相似，其中的挑戰是一樣的，我們要聯合所有人一起來對抗疾病，就跟在微軟的時候，要確保每個人都使用Windows視窗平台，要結交夥伴，這些都是相似之處。」

蓋茲又坦承，做慈善困難之處，有部分是要獲得全球政府以及產業領袖的支持，不過蓋茲說，目前已經看到正面的跡象，因為已經陸續有個別的富豪，開始展現出相似的慈善胸懷。他也為那些加入表態願意捐出絕大多數家產做慈善的富豪大為喝采。除了蓋茲之外，包括股神巴菲特、臉書創辦人祖克伯以及電動車Tesla執行長Elon Musk等超過150名富豪，都已經向「The Giving Pledge」做出承諾，為慈善事業捐出家產。蓋茲認為，「我們已經將它號召為全世界的行動了」。

比爾．蓋茲今天出席在加拿大蒙特婁舉行的全球基金(Global Fund)會議並發表演講，晚間有慈善活動「全球公民」音樂會，宣導終結愛滋病、肺結核以及瘧疾的理念。

(中時電子報)