王建民被皇家指定轉讓

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美國職棒大聯盟MLB堪薩斯市皇家隊今天發布新聞稿說，為騰出名單空間，球團已把台灣右投王建民移出15日傷兵名單，並把他列入指定轉讓（designated for assignment）。

指定轉讓（DFA）是MLB處理球員的制度，當球員被球隊指定轉讓時，就立即被移出40人名單，以致球隊在名單上可多出空位供調度，但必須在10天內決定如何處置被指定轉讓的球員。

而球團在10天內的處置措施可包括，接受球團的安排下小聯盟、交易或釋出。

此外，皇家也決定把左投瓦格斯（Jason Vargas）移出60天傷兵名單，並於今晚主投對戰芝加哥白襪隊的比賽。1050918

(中央社)