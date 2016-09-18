NBA》鄧肯退休 帕總嘆：我的胃被鑿穿了
效力馬刺隊19季的「石佛」鄧肯正式告別球場，總教練帕波維奇十分感傷，他也不經意地提起了那些日子，他帶給鄧肯的蘿蔔蛋糕。大家一時想不起蘿蔔蛋糕的意義，《聖安東尼快訊報》重溫了這則溫馨的小故事。
有次馬刺隊外出作戰，帕波維奇與教練團上館子吃晚餐，那是一間Zagat認證的美味餐廳，帕波維奇在用餐之後打包了一個蘿蔔蛋糕。回到飯店後，他將蘿蔔蛋糕放在鄧肯房間的門外，不為什麼，只因為他知道鄧肯最愛吃蘿蔔蛋糕。
這個偶然的貼心舉動，逐漸變成帕波維奇的例行公事，他此後上街必定會記得打包一個蘿蔔蛋糕給鄧肯。多年來，這個小小的消夜，代表著帕波維奇對鄧肯的關懷與感謝，兩人的師徒情誼也成為聯盟史上的佳話。
馬刺前助理教練布朗(現任職七六人隊)也是當年一起買蛋糕的人，他說：「帕總與鄧肯的情誼，已經不是簡單的籃球師徒關係，他們更像是真正的友情。」布朗形容，帕波維奇失去鄧肯的感覺，「如同女兒離家去念大學一樣。」
「我們失去了史上最佳的大前鋒，但我的用兵哲學不會改變，球隊也會繼續前進。」帕波維奇歎息說，「鄧肯離隊，這感覺就像我的胃被鑿開一個洞。19年了，我知道大多數人的婚姻都還沒辦法維持這麼久。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。