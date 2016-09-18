NBA》鄧肯退休 帕總嘆：我的胃被鑿穿了

馬刺前鋒鄧肯(左)正式退休，教練帕波維奇十分感傷。(美聯社資料照)

效力馬刺隊19季的「石佛」鄧肯正式告別球場，總教練帕波維奇十分感傷，他也不經意地提起了那些日子，他帶給鄧肯的蘿蔔蛋糕。大家一時想不起蘿蔔蛋糕的意義，《聖安東尼快訊報》重溫了這則溫馨的小故事。

有次馬刺隊外出作戰，帕波維奇與教練團上館子吃晚餐，那是一間Zagat認證的美味餐廳，帕波維奇在用餐之後打包了一個蘿蔔蛋糕。回到飯店後，他將蘿蔔蛋糕放在鄧肯房間的門外，不為什麼，只因為他知道鄧肯最愛吃蘿蔔蛋糕。

這個偶然的貼心舉動，逐漸變成帕波維奇的例行公事，他此後上街必定會記得打包一個蘿蔔蛋糕給鄧肯。多年來，這個小小的消夜，代表著帕波維奇對鄧肯的關懷與感謝，兩人的師徒情誼也成為聯盟史上的佳話。

馬刺前助理教練布朗(現任職七六人隊)也是當年一起買蛋糕的人，他說：「帕總與鄧肯的情誼，已經不是簡單的籃球師徒關係，他們更像是真正的友情。」布朗形容，帕波維奇失去鄧肯的感覺，「如同女兒離家去念大學一樣。」

「我們失去了史上最佳的大前鋒，但我的用兵哲學不會改變，球隊也會繼續前進。」帕波維奇歎息說，「鄧肯離隊，這感覺就像我的胃被鑿開一個洞。19年了，我知道大多數人的婚姻都還沒辦法維持這麼久。」

(中時電子報)