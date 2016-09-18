颱風漸離 花東地區午後防雷雨

中央氣象局表示，隨著颱風逐漸遠離，今天白天西半部大部分時間以多雲到陰天為主，不過花蓮、台東水氣會增多，降雨機率較高，尤其中午過後容易出現短暫的陣雨或雷雨。

氣象局指出，今天白天隨著颱風逐漸遠離，西半部下雨狀況會緩和下來，大部分時間以多雲到陰天為主，只有偶而會有些短暫的降雨，不過花蓮、台東水氣會增多，降雨機率較高，尤其中午過後容易出現短暫的陣雨或雷雨，提醒花東地區的朋友外出請記得攜帶雨具備用。

此外，氣象局提醒民眾，台灣各沿海地區仍有較強陣風並有長浪，請避免前往海邊活動，適逢大潮期間，沿海低漥地區應防淹水及海水倒灌。

氣象局指出，今天全台各地PSI良好至普通(O3、PM10)；PM2.5為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050918

(中央社)