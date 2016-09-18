脂肪有害？ 美國製糖業栽的贓
脂肪與糖哪一個對健康更有害？許多人都不假思索認為脂肪尤其是飽和脂肪是心臟血管疾病的罪魁禍首，不過有美國學者鑽研歷史文獻後發現社會大眾可能被誤導，藏鏡人竟然美國的製糖業者。
根據紐約時報報導，一位加州大學舊金山分校學者研究發現，約在1967年，今日美國糖業協會的前身名為糖業研究基金會，付給哈佛的三位科學家約合今日五萬美元的經費，讓他們在一本頗具權威的醫學期刊發表論文，淡化糖與心臟病的關聯性，把飽和脂肪當成罪魁禍首。
發表該篇論文其中一位科學家D. Mark Hegsted日後還成為美國農業部營養機構的負責人，主導了1977年美國聯邦政府第一版的營養膳食指南。所以脂肪是健康大敵的觀念逐漸擴散，如今人人談油色變。
飽和脂肪的確不宜過量攝食，但是大家的觀念卻輕忽了糖對於健康的危害。除了一般甜食之外，糖還暗藏在許多加工食品中，含糖飲料更是許多疾病的禍首，一項遍及世界50個國家60萬人研究顯示，每年世界有18.4萬人的死因直接或間接與含糖飲料有關。下次你暢飲可樂或珍珠奶茶時，還是請三思。
(中時電子報)
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