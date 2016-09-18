里約帕運 伊朗自由車選手跌倒不治

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里約帕運官員表示，1名伊朗帕運自由車選手今天在參加公路賽時跌倒，送醫後傷重不治。

48歲的戈巴內札德（Bahman Golbarnezhad）於競賽期間跌倒，儘管試圖送醫救治，但仍傷重不治。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）發言人告訴法新社，「很不幸，他已過世。」

戈巴內札德參加逾2小時的C4-5公路賽期間，意外跌倒。IPC發表聲明說，那名選手當場接受治療，轉送醫院途中發生心跳停止，救護車轉往最近醫院，抵達後不久就過世。1050918

(中央社)