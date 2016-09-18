MLB》皇家宣布指定讓渡王建民

王建民被皇家宣布指定讓渡。(美聯社資料照)

皇家官方推特18日宣布，為了清出空間給傷癒歸隊的先發左投瓦爾加斯(Jason Vargas)，決定將王建民「指定讓渡」(DFA)。王建民原本還在傷兵名單，如今他將直接被移出40人名單。

皇家有10天的時間可以決定如何安排王建民(下放或交易)，若王建民不接受安排也能選擇離隊。王建民本季出賽38場，主要負責敗戰處理，獲得6勝0敗，自責分率4.22。根據中央社報導，皇家高層特別感謝王建民本季的貢獻。

賽季進入尾聲，王建民與皇家的合約也即將到期，目前並不清楚皇家是否有意願留下王建民。因此王建民很有可能在本季結束後就揮別皇家，另尋新東家。也有球迷在官方推特表示不滿，為何皇家不讓渡表現較差的索利亞？

索利亞本季4勝8敗，自責分率4.19，並且多次搞砸比賽，但是他與皇家的合約持續到2018年(2019年球團選項)，因此皇家只能選擇讓渡王建民。歸隊的瓦爾加斯是皇家最欠缺的先發投手，他去年出賽9場，戰績5勝2敗。

(中時電子報)