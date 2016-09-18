史上最清晰!尼斯湖水怪真面目曝光

日前有一名威士忌廠房的男員工則拍到史上最清晰的「尼斯湖水怪照」引發熱議。（翻攝自英國《每日鏡報》）

英國蘇格蘭尼斯湖的水怪傳聞一直是個謎，但不少人都聲稱拍到疑似水怪出沒的照片。不過，日前有一名威士忌廠房的男員工則拍到史上最清晰的「尼斯湖水怪照」引發熱議。

根據英國《每日鏡報》報導，58歲的布倫納（Ian Bremner）是一名威士忌廠房的員工，當時他正駕車行駛經過蘇格蘭高地，想搜尋紅鹿的身影，卻意外拍到尼斯湖上的「水怪」。

布倫納表示，他看到約有兩公尺長的生物正游離鏡頭，頭部時而潛入水中、時而在水面上，尾部則是不停拍動，趕緊按下快門，捕捉疑似尼斯湖水怪的生物，布倫納所拍的照片顯示，尼斯湖怪物身驅有三處凸出水面，疑似頸、背及尾部，令人嘖嘖稱奇！

消息一出，，有人相信這是尼斯湖水怪最清晰且歷來最有力的證據，但也有人質疑，只是數隻海豹再一起玩耍。

據悉，傳說中的尼斯湖水怪是蛇頸龍一般的生物，每年都吸引世界各地的遊客前往參觀，希望能一睹水怪真面目。

(中時電子報)