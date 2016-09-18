馬勒卡遠離 預計8時30分解除海警

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中颱馬勒卡逐漸遠離，中央氣象局今天表示，若颱風行徑無特殊變化，預計於上午8時30分解除海上颱風警報。

氣象局已在凌晨2時30分解除陸上颱風警報。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在台北東北方約170公里海面上，正以每小時14公里速度向北轉北北東移動，近中心最大風速每秒40公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。1050918

(中央社)