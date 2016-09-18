9月18日各報頭版要聞

重點要聞

●110萬戶斷電 台電維修員只睡4小時

「每個地方都要人，不到現場怎麼要得到人？」莫蘭蒂造成屏東全縣共38萬4000多戶停電，台電投入600多人員搶修，截至17日晚間6時止，停電戶數4萬1000多戶。因受災範圍太大，引發各地搶人大戰，村里長迫盯人，直接將台電維修人員帶到村內搶修。

●搶修緩慢 林全：要有同理心

行政院長林全17日傍晚赴中央災害應變中心視察，聽完各單位針對莫蘭蒂颱風救災進度報告後，得知許多民眾家中仍未復水復電，而台電、台水及道路養護單位互踢皮球，當場不悅地說：「為什麼拖這麼久？如果有同理心，你們不會覺得很痛苦？」

●8縣市為民請命 盼兩岸真交流

「兩岸交流一定要持續！」8位泛藍縣市首長與企業代表，17日赴北京參訪叩關，今晚將出席大陸全國政協主席俞正聲及國台辦主任張志軍等高層的晚宴，除爭取陸客到這些縣市觀光、行銷農特產品，並進行城市交流，為兩岸僵局破冰。有縣市長直言，「不希望兩邊大人吵架，小孩卻受波及」，盼大陸抱持「有容乃大」態度，持續進行密切的民間交流。

重點要聞

●最大漲風 家常藥貴3成「吃定消費者」

家庭常備藥掀史上最大漲風。痠痛貼布國內第一品牌「撒隆巴斯-愛」、知名感冒藥「斯斯感冒膠囊」等多款藥品年底前將漲價10%至31.8%，大片撒隆巴斯-愛將漲近3成2、漲幅最驚人。民眾批大廠吃定消費者。食藥署昨指將要求業者說明。

●全台農損8億 過年恐無棗子

莫蘭蒂颱風重創南台灣，農委會昨統計，全台農損已逾8億元，創今年襲台颱風農損最高金額，以高雄市損失4.8億元居冠；農作以番石榴損害最嚴重，損失近2.5億元。農糧署昨稱，番石榴頂多影響3個月供應量，但棗子和蓮霧影響大，價格將持續高點。棗農哀號損失嚴重，明年農曆年市場恐買不到棗子。

●秋節收假 北返車潮午後湧現

今天是中秋連假最後一天，高公局預估，下午2時過後，國1北上彰化、新竹及國3北上南投、國5頭城到坪林等路段恐局部壅塞，其中國5今下午3時到晚間8時是否照常實施北上高乘載管制，上午將視狀況再決定。台鐵、高鐵今都恢復正常行駛，並將視需求機動加開加班車疏運。

重點要聞

●金門擱淺貨輪漏油汙染擴大 染黑美麗海岸

繼莫蘭蒂而至、中颱馬勒卡暴風圈凌晨脫離台灣本島，氣象局清晨解除颱風警報，但全台仍會斷斷續續下雨。遭莫蘭蒂吹襲擱淺金門海域的大陸籍「港泰台州」貨輪，漏油因未立即處理，昨天發現汙染範圍擴散，超過二百公尺的沙灘、礁岩被黑色重油覆蓋。當地居民痛批政府救災不力。

●雙颱嚇跑遊客 觀光重災「最冷中秋」

莫蘭蒂與馬勒卡雙颱前仆後繼，「雙殺」各地旅宿業；北台灣昨天風雨雖不如預期強烈，但嚇跑觀光客，宜蘭、花蓮多家民宿、飯店房間幾乎被退光，成為中秋連假觀光重災區，業者嘆是有史以來最冷的中秋節！

●讓國軍清垃圾是「養兵千日」嗎？

莫蘭蒂、馬勒卡南北夾擊台灣，國人中秋連假過得提心吊膽。蔡政府這一波防災應變，不僅未能減低傷害，諸多應對更掀爭議，諸如：未能掌握颱風關鍵變化，陳菊在關鍵時刻率市府首長出席政壇大老壽宴，救災工作卻役使國軍去收垃圾、移倒樹，民進黨立委甚至要士兵幫忙選區農民清落果、撿作物，視國軍尊嚴如無物。

重點要聞

●國民黨脫售日本東京大樓

國民黨於一九九三年以一百廿億日圓購買坐落於日本東京都港區三田一丁目二之十八號的「東京貿易中心」大樓（ＴＴＤ大樓），近年來三度傳出對外出售，去年底甚至透過中信集團在東京向不動產業者發出公開招標信息，但目前黨產出售事宜由台貿中心極密積極進行，初步求售價格為四十五億日圓。

●兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和

兆豐銀紐約分行涉洗錢疑雲遭美國重罰，重創台灣國際形象，由於金管會的初步調查結果，只追究兆豐金前董事長蔡友才的疏失，引發外界批評金管會調查不夠全面、不敢查自己，行政院高層昨透露，閣揆林全下令要將究責層級升高，本週一政院召開的督導小組會議，將決議追究馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和兩位前朝閣員督導不周等責任。

●捍衛台海空域 空軍明起實彈演訓

中國軍機頻頻出海演訓，更多次緊貼台海中線飛行，嚴重威脅我台海空防，根據軍方最新公告指出，空軍將在本月十九日起至十月十四日期間，以「專案演習」方式出動ＩＤＦ戰機及幻象戰機，密集在台海中線東側的R9及R11等兩處訓練空域進行「空對空武器射擊」的實彈射擊操演，以實際行動嚇阻解放軍蠢動。

(中時電子報)