賓士高速衝撞迴轉小黃 1死5輕重傷

賓士車因撞擊力道太大車頭幾乎全毀，並直接撞上一旁人行道。（趙雙傑攝）

計程車遭撞飛數十公尺遠。（趙雙傑攝）

車輛零件遭撞後散落一地。（趙雙傑攝）

賓士車傷者送醫。（趙雙傑攝）

賓士車傷者躺在地上等後送醫。（趙雙傑攝）

台北市信義區忠孝東路與逸仙路口今日凌晨發生一起車禍意外，一輛計程車疑要在忠孝東路與逸仙路口迴轉時，遭到對向的賓士車輛高速撞擊，導致計程車司機一度受困車上，而消防人員獲報後趕緊前往搶救，李姓司機已無生命跡象，隨後趕緊送醫仍宣告不治。

賓士車上包含駕駛和乘客共5名，則分別受到輕重傷，在附近民眾協助下，分別由救護車急救後送醫，而全案真正發生原因，仍在調查當中。

(中時)