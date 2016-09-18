比利時羽球挑戰賽 台男雙好手勇奪冠軍

台灣男雙好手盧敬堯（左）與楊博涵（右）當地時間17日以直落二成績，擊敗丹麥好手，勇奪比利時羽球挑戰賽男雙冠軍。中央社記者江今葉比利時魯汶攝 105年9月18日

台灣男雙好手盧敬堯與楊博涵今天以直落二，擊敗丹麥好手，勇奪比利時羽球挑戰賽男雙冠軍。現場民眾也感染兩人場上集氣大喊的熱情，跟著兩人一起大喊，為選手加油。

2016年比利時羽球挑戰賽（Yonex Belgian International）今天在比利時魯汶舉行最後決賽，台灣男雙好手盧敬堯與楊博涵一路過關斬將，擊敗丹麥好手，勇奪男雙冠軍獎盃。

盧敬堯與楊博涵在比賽時總會發出振奮人心的呼喊聲，為自己加油，現場民眾也被這樣的熱情感染，會跟著他們兩人一起叫喊，連對手也會跟著應和，現場氣氛變得更為熱絡，也為選手加油。大會會後訪問時也忍不住問起這個問題。

盧敬堯說，他們兩個人以前就有這樣的習慣，用這種方式為自己振奮精神，沒有喊出來，「會覺得悶悶的」，無法釋放壓力。對於現場民眾跟著他們一起喊，盧敬堯笑說，有現場民眾跟著他們一起喊，讓他覺得很好玩，也很開心。

楊博涵表示，賽前，他們會研究先前的比賽影片，也會互相討論作戰策略，今天能贏得這場比賽，讓他覺得很開心，也讓他對未來兩人在波蘭與捷克的賽事更有信心。

第2次合作就拿下冠軍，盧敬堯與楊博涵都很開心，但因為比賽時間已經是台北凌晨，「已經是睡覺時間」，讓還在調整時差的兩人覺得格外疲憊。不過，這場賽事也讓他們吃了定心丸，相信下場比賽能更放得開，更享受比賽。1050918

(中央社)