馬勒卡豐沛雨量 石門水庫6時排洪

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颱風馬勒卡帶來豐沛雨量，石門水庫水位244.15公尺，有效蓄水容量96.39%，今天上午6時開啟排洪隧道排洪400cms，將視水庫入流量調整排洪量。

經濟部水利署北區水資源局今天指出，颱風馬勒卡為石門水庫帶來豐沛雨量，今天上午4時水位:244.15公尺，有效蓄水量19406.53萬立方公尺，占有效容量百分比96.39%。

北水局說，從16日0時至18日上午4時，上游集水區累積降雨量是129.0毫米，入流量為684.26cms，為水庫安全定於上午6時開啟排洪隧道排洪400cms，後續將視水庫入流量調整排洪量，請下游民眾和施工單位遠離河道，確保安全。1050918

(中央社)